Север и Юг Кореи провели встречу представителей НПО

Пхеньян, , 22:08 — REGNUM В рамках подписанных в этом году лидерами КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином Пханмунджомской и Пхеньянской деклараций, в Кымгансане (КНДР) прошла встреча представителей неправительственных организаций (НПО) Севера и Юга, сообщает 5 ноября Синьхуа со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Возглавили мероприятие консультативные общества национального примирения и сотрудничества двух стран; на форуме подчеркивалось, что все партии, организации и деятели обеих сторон должны преодолеть разницу в политических взглядах, вере, партийной принадлежности и позиции, сплотиться и поставить на первое место национальные интересы.

На полях форума прошел целый ряд встреч представителей разных организаций и ведомств, которые охарактеризовали декларации, подписанные в Пханмунджоме и Пхеньяне как «единый знаменательный рубеж». Участники встречи посетили расположенный в районе Кымгансана туристический район.