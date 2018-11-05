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Север и Юг Кореи провели встречу представителей НПО

Политика

Стороны всецело поддержали Пханмунджомскую и Пхеньянскую декларации лидеров

Пхеньян, 5 ноября 2018, 22:08 — REGNUM  В рамках подписанных в этом году лидерами КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином Пханмунджомской и Пхеньянской деклараций, в Кымгансане (КНДР) прошла встреча представителей неправительственных организаций (НПО) Севера и Юга, сообщает 5 ноября Синьхуа со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Возглавили мероприятие консультативные общества национального примирения и сотрудничества двух стран; на форуме подчеркивалось, что все партии, организации и деятели обеих сторон должны преодолеть разницу в политических взглядах, вере, партийной принадлежности и позиции, сплотиться и поставить на первое место национальные интересы.

На полях форума прошел целый ряд встреч представителей разных организаций и ведомств, которые охарактеризовали декларации, подписанные в Пханмунджоме и Пхеньяне как «единый знаменательный рубеж». Участники встречи посетили расположенный в районе Кымгансана туристический район.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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