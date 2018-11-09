Пятница, 9 Ноября 2018 года
22:15:07 МСК

Помпео: США «всё ещё беспокоит» активность Китая в Южно-Китайском море

Политика

«Мы подтолкнули Китай к выполнению их прошлых обязательств»

Вашингтон, 9 ноября 2018, 22:01 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «всё ещё обеспокоены» активностью Китая в Южно-Китайском море, 9 ноября передает агентство Reuters.

«Я открыто заявил… что мы всё ещё обеспокоены действиями Китая и милитаризацией Южно-Китайского моря. Мы подтолкнули Китай к выполнению их прошлых обязательств по данной проблеме», — заявил Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с делегацией из КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пресс-конференции Помпео заявил, что «надеется на сотрудничество» с Китаем по выполнению антииранских санкций США.

Читайте также: Госсекретарь США надеется, что Китай поддержит санкции против Ирана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить