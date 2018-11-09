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Госсекретарь США надеется, что Китай поддержит санкции против Ирана

Экономика

«Снижение доходов Ирана от экспорта нефти до нуля является важнейшим компонентом нашей кампании»

Госсекретарь США надеется, что Китай поддержит санкции против Ирана
Gage Skidmore
Майк Помпео

Вашингтон, 9 ноября 2018, 21:50 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «надеется на сотрудничество» с Китаем по исполнению антииранских санкций, 9 ноября передает агентство Reuters.

«Мы надеемся на сотрудничество с китайским правительством и китайскими энергетическими компаниями в этом отношении. Снижение доходов Ирана от экспорта нефти до нуля является важнейшим компонентом нашей кампании», — заявил Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство США «сделало исключение» по закупкам иранской нефти для восьми стран-союзников.

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Китайско-американские отношения
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