Госсекретарь США надеется, что Китай поддержит санкции против Ирана

Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «надеется на сотрудничество» с Китаем по исполнению антииранских санкций, 9 ноября передает агентство Reuters.

«Мы надеемся на сотрудничество с китайским правительством и китайскими энергетическими компаниями в этом отношении. Снижение доходов Ирана от экспорта нефти до нуля является важнейшим компонентом нашей кампании», — заявил Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство США «сделало исключение» по закупкам иранской нефти для восьми стран-союзников.

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