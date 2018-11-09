МИД Сербии: Москва и Белград определяются с датами визита Путина

Белград, , 15:38 — REGNUM В настоящее время между Белградом и Москвой ведется согласование конкретных сроков визита президента России Владимира Путина в Сербию. Об этом министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил после встречи в Белграде с вице-премьером России Юрием Борисовым.

По словам Дачича, визит российского лидера в столицу Сербии запланирован на середину января 2019 года. Глава МИД Сербии подчеркнул, что на сегодняшний день говорить о конкретной дате пока рано — продолжается согласование между двумя сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября сербский президент Александр Вучич заявил, что визит президента России Владимира Путина в Сербию станет большой честью для сербского народа. Глава сербского государства пригласил Путина в Белград и подарил Путину книгу русских авторов «Моя прекрасная Сербия».

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