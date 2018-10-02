Вучич подарил Путину книгу и пригласил в Белград

Москва, , 14:56 — REGNUM Визит президента России Владимира Путина в Сербию станет большой честью для сербского народа. Об этом заявил 2 октября на встрече с главой Российского государства сербский президент Александр Вучич.

Вучич пригласил Путина в Белград в ближайшее время. При этом он назвал своего российского коллегу дорогим другом и поблагодарил за поддержку Сербии.

Сербский лидер подарил Путину книгу русских авторов «Моя прекрасная Сербия».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Вучич посещал Москву в мае — он участвовал в торжествах по случаю 73‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В июле Вучич сообщил, что российского президента ждут в Сербии в ноябре. Балканская страна будет отмечать 100-летие победы в Первой мировой войне, запланированы торжества и военный парад.

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