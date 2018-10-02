Вторник, 2 Октября 2018 года
15:21:40 МСК

Вучич подарил Путину книгу и пригласил в Белград

Политика

Сербский президент поблагодарил российского лидера за поддержку

Вучич подарил Путину книгу и пригласил в Белград
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Вучич

Москва, 2 октября 2018, 14:56 — REGNUM  Визит президента России Владимира Путина в Сербию станет большой честью для сербского народа. Об этом заявил 2 октября на встрече с главой Российского государства сербский президент Александр Вучич.

Вучич пригласил Путина в Белград в ближайшее время. При этом он назвал своего российского коллегу дорогим другом и поблагодарил за поддержку Сербии.

Сербский лидер подарил Путину книгу русских авторов «Моя прекрасная Сербия».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Вучич посещал Москву в мае — он участвовал в торжествах по случаю 73‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В июле Вучич сообщил, что российского президента ждут в Сербии в ноябре. Балканская страна будет отмечать 100-летие победы в Первой мировой войне, запланированы торжества и военный парад.

Читайте также: Названы темы переговоров Путина с президентом Сербии

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Вучич пообщаются за рабочим завтраком

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-сербские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить