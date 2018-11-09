Германия ужесточила законодательство о предоставлении убежища

Берлин, , 14:28 — REGNUM Парламент Германии ужесточил законодательство в области предоставления убежища, пишет Deutsche Welle.

Таким образом, до 2020 года порядка 800 тыс. решений о предоставлении убежища рассмотрят повторно. При этом соискатели статуса беженца, а также те, кто уже получил его, будут обязаны содействовать в проведении проверок.

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Отмечается, что законопроект поддержали правящая коалиция, Свободная демократическая партия и «Альтернатива для Германии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкая правящая коалиция пришла к соглашению по запланированному закону о трудовой иммиграции. Новый закон должен определять, кто может прибывать в Германию из-за пределов Евросоюза с целью работы или обучения.

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