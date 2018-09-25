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Количество просителей убежища в ЕС сократилось на 12%

Общество

Значительнее всего сократилось число заявлений на получение убежища в Италии

Рим, 25 сентября 2018, 17:47 — REGNUM  Во втором квартале 2018 года число просителей убежища в странах ЕС сократилось на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Rainews со ссылкой на данные европейской службы статистики.

В период с апреля по июнь 2018 года было получено 130 тысяч заявлений. После пика 2015−2016 годов показатели вернулись к докризисным значениям.

Самыми популярными среди просителей странами являются Германия (25%) и Франция (19%). Значительнее всего сократилось число заявлений на получение убежища в Италии — на 60%. Теперь лишь 10% просителей «выбирают» Италию.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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