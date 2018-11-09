Путину в Казахстане подарили завязанный в узел гвоздь — видео

Астана, , 14:18 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимиру Путину, который вместе с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым посетил выставку «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана», подарили завязанный в узел гвоздь и кнут-камчу. Соответствующее видео обнародовано на портале YouTube.

На кадрах видно, что возле одного из стендов лидеров двух государств встретил рекордсмен-силач Сергей Цырульников. Мужчина, рассказавший политикам о местных традициях, подарил российскому лидеру согнутый в узел гвоздь.

По словам дарителя, узел из гвоздей символизирует стальную дружбу народов двух стран. Кроме того, у другого стенда Путину в дар преподнесли кнут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8−9 ноября 2018 г. президент РФ Владимир Путин находится в Казахстане с рабочим визитом.

Читайте также: Путин посетил туристическую выставку в Петропавловске