Путин посетил туристическую выставку в Петропавловске

Москва, , 11:55 — REGNUM Сегодня, 9 ноября. президент РФ Владимир Путин прибыл в Петропавловск (Казахстан). Глава российского государства примет участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщается на сайте Кремля.

Перед началом мероприятия Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили выставку «Новые подходы и тенденции в развитии туризма России и Казахстана». Выставка посвящена совместным программам в сфере туризма.

Форум межрегионального сотрудничества также посвящён новым подходам и тенденциям в развитии туризма двух стран. В нём принимают участие около 500 человек, в том числе делегации из 22 субъектов РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8−9 ноября президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Казахстане. 8 ноября он принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

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