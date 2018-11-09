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Глава Польши попросил Порошенко решить вопрос польского кладбища во Львове

Политика

Президент Украины пока никак не отреагировал

Глава Польши попросил Порошенко решить вопрос польского кладбища во Львове
Старое кладбище

Варшава, 9 ноября 2018, 13:18 — REGNUM  Президенту Украины Петру Порошенко следует вмешаться в конфликт вокруг скульптур львов на кладбище орлят во Львове, заявил президент Польши Анджей Дуда 8 ноября, сообщило «Польское радио».

По мнению лидера государства, власти Львова имеют иное мнение относительно скульптур, нежели президент Украины и это препятствует польско-украинскому взаимопониманию:

«В последнее время это очень тяжёлые темы. Я неоднократно обращался с этими вопросами, потому что их есть целый ряд, к президенту Украины Петру Порошенко. Я разговаривал с ним и просил его вмешаться в эти дела. К сожалению, как вы видите, в данный момент этой реакции нет», — рассказал Дуда.

Напомним, украинско-польский скандал разгорелся вокруг изваяний львов, установленных в 2015 году на Лычаковском кладбище, в месте, где похоронены польские защитники Львова, погибшие в боях с украинцами в 1918—1919 годах. Местные власти заявили, что скульптуры установлены незаконно и приказали их снести.

По мнению некоторых украинских парламентариев, в польско-украинском конфликте не обошлось без пресловутой «руки Кремля».

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