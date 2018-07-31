Украинско-польский конфликт разжигают агенты ФСБ — народный депутат

Киев, , 02:13 — REGNUM Один из задержанных львовской полицией вандалов оказался гражданином Польши, заявил народный депутат Игорь Мосийчук в социальной сети Facebook.

По словам депутата Верховной рады, задержанный поляк признал, якобы он и еще девять человек приехали для того, чтобы устроить акт вандализма в отношении польских захоронений на кладбище орлят во Львове.

«Целью вандализма была провокация, поскольку, если бы у злоумышленников все удалось, то в нападении на польское кладбище обвинили бы украинских националистов, и это привело бы к значительному обострению и так довольно сложных польско-украинских отношений. Не менее очевидно, что за этой провокацией стоит ФСБ РФ и её агентура в Польше», — подытожил парламентарий.

Напомним, 28 июля неизвестные повредили деревянные реставрационные щиты, которыми закрыты скульптуры двух львов на кладбище орлят во Львове.

На кладбище похоронены польские защитники города, погибшие во время польско-украинской войны 1918−1919 годов.

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