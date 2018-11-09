Стремительное разрушение Украины назвали «большой проблемой» для РФ

Москва, , 02:18 — REGNUM Украинское руководство стремительно разрушает свою страну и это проблема для России, заявил 8 ноября депутат Госдумы РФ, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Вячеслав Никонов.

«Верно сказано, если Господь хочет кого-то наказать, он лишает его разума. Мы видим, что делает сейчас нынешняя украинская власть. Это не разумно ни с какой точки зрения. Порошенко явно не увеличит своих возможностей победить на выборах, скорее наоборот. Украина не сможет сохранить свою территориальную целостность, объявляя уголовными преступниками своих собственных граждан, миллионы собственных граждан. Это будет способствовать только развалу Украины», — сказал он.

По словам Никонова, «украинское нынешнее руководство разрушает свою собственную страну, причем разрушает стремительно», и это «большая проблема для РФ».

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко потребовал от представителей «российской православной церкви» возвращаться в Россию.

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