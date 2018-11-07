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Порошенко призвал каноническую УПЦ возвращаться «назад в Россию»

Политика

Президент Украины демонстративно «не вмешивается» в церковные дела

Порошенко призвал каноническую УПЦ возвращаться «назад в Россию»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дымовая завеса

Киев, 7 ноября 2018, 14:44 — REGNUM  Украинской православной церкви Московского патриархата нечего делать на Украине заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на конференции «Уроки гибридного десятилетия», сообщило 7 ноября издание «Украинская правда».

По мнению Порошенко, Россия держится на двух столпах — на православной церкви и ядерном оружии.

«Дорогие мои, вам тут нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооружённым силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию!», — заявил он.

Напомним, согласно опросам украинских социологов, прихожанами канонической Украинской православной церкви являются около 40% православных верующих граждан страны, хотя есть все основания считать эти данные заниженными. Так, во время празднования годовщины крещения Руси в 2018 году на крестный ход в Киеве вышло примерно четверть миллиона прихожан УПЦ МП. При этом, несмотря на открытую поддержку власти, представители раскольников собрали на свой «альтернативный» крестный ход на порядок меньше людей.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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