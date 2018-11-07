Порошенко призвал каноническую УПЦ возвращаться «назад в Россию»

Киев, , 14:44 — REGNUM Украинской православной церкви Московского патриархата нечего делать на Украине заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на конференции «Уроки гибридного десятилетия», сообщило 7 ноября издание «Украинская правда».

По мнению Порошенко, Россия держится на двух столпах — на православной церкви и ядерном оружии.

«Дорогие мои, вам тут нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооружённым силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию!», — заявил он.

Напомним, согласно опросам украинских социологов, прихожанами канонической Украинской православной церкви являются около 40% православных верующих граждан страны, хотя есть все основания считать эти данные заниженными. Так, во время празднования годовщины крещения Руси в 2018 году на крестный ход в Киеве вышло примерно четверть миллиона прихожан УПЦ МП. При этом, несмотря на открытую поддержку власти, представители раскольников собрали на свой «альтернативный» крестный ход на порядок меньше людей.

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