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В Испании арестован мужчина, готовивший покушение на премьер-министра

Политика

Задержанный собирался «мстить» Санчесу за решение правительства об эксгумации останков Франко

В Испании арестован мужчина, готовивший покушение на премьер-министра
Ashely Moreno
Арест

Мадрид, 8 ноября 2018, 22:38 — REGNUM  Полиция Испании арестовала мужчину, готовившего покушение на премьер-министра Педро Санчеса, 8 ноября передает агентство Associated Press.

Арест был произведен в Каталонии ещё в середине сентября, однако информация об этом была опубликована только сейчас. В ходе обыска у 63-летнего подозреваемого было обнаружено 16 единиц огнестрельного оружия, в том числе снайперская винтовка.

По информации следователей, арестованный не связан с сепаратистами Каталонии — он собирался «мстить» Санчесу за решение правительства об эксгумации останков диктатора Франсиско Франко.

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Политическая жизнь Испании
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