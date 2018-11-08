В Сирии оценили вероятность успешных атак Израиля после поставок С-300

Дамаск, , 11:06 — REGNUM В результате поставок Россией комплексов С-300 в Сирию вероятность успешных атак Израиля снизилась до минимума, заявил глава политического управления армии САР Хасан Ахмад Хасан в интервью РИА Новости.

«Я не могу сказать, что в итоге не будет такой вероятности, однако сведена к минимуму вероятность достижения целей этой агрессии», — заявил Хасан, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, решение о передаче Дамаску комплексов С-300 Россия приняла после гибели в Сирии самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ, произошедшей из-за провокационных и недружественных действий ВВС Израиля.

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