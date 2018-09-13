В Париже «очень сильно» ждут ноябрьского визита Путина

Владивосток, , 07:56 — REGNUM Власти Франции надеются на согласие президента РФ Владимира Путина посетить Париж в ноябре. Об этом 13 сентября сообщила журналистам во Владивостоке французский посол в России Сильви Берманн.

Во Франции «очень сильно» надеются на визит российского лидера. Президент Эммануэль Макрон также ждет поездки Путина в Париж, отметила Берманн.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент по приглашению своего французского коллеги совершил визит в Париж в конце мая 2018 года. Эммануэль Макрон пригласил Путина повторить поездку в ноябре и посетить мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

В конце августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о государственном визите президента РФ в Париж прорабатывается.

Читайте также: Макрон заявил, что знает заветную мечту Путина

Читайте ранее в этом сюжете: Путин может посетить Париж в ноябре 2018 года