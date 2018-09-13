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В Париже «очень сильно» ждут ноябрьского визита Путина

Политика

Макрон пригласил российского лидера на торжества, посвященные столетию окончания Первой мировой войны

Владивосток, 13 сентября 2018, 07:56 — REGNUM  Власти Франции надеются на согласие президента РФ Владимира Путина посетить Париж в ноябре. Об этом 13 сентября сообщила журналистам во Владивостоке французский посол в России Сильви Берманн.

Во Франции «очень сильно» надеются на визит российского лидера. Президент Эммануэль Макрон также ждет поездки Путина в Париж, отметила Берманн.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент по приглашению своего французского коллеги совершил визит в Париж в конце мая 2018 года. Эммануэль Макрон пригласил Путина повторить поездку в ноябре и посетить мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

В конце августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о государственном визите президента РФ в Париж прорабатывается.

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Российско-французские отношения
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