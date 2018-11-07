Спикер Европарламента пообещал спеть реквием правительству Италии

Рим, , 19:01 — REGNUM Коалиционное правительство Италии, сформированное «Лигой» и «Движением 5 звезд», не решает проблем граждан стран и прекратит свое существование после выборов в Европарламент в мае 2019 года, заявил в среду, 7 ноября, спикер Европарламента, вице-президент партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни, передает информагентство Ansa.

Таяни пообещал «спеть реквием» этому правительству через полгода, а также обратился к «Лиге» Маттео Сальвини с призывом вернуться к прежнему партнерству с его партией, поскольку союз с «Движением 5 звезд» является «противоестественным».

Ранее итальянские политологи предполагали, что в связи с резким ростом рейтингов Сальвини тот выведет свою партию из коалиции для того, чтобы после внеочередных выборов иметь возможность создать новую коалицию на своих условиях и получить пост премьер-министра.

Сам лидер «Лиги», занимающий сейчас пост вице-премьера, опровергает такие предположения и утверждает, что намерен проработать в составе коалиционного правительства в течение всех пяти лет, выполняя заключенный с «Движением 5 звезд» правительственный контракт.

Итальянские оппозиционеры говорят о вероятном расколе коалиции с первого дня ее работы в июне 2018 года, но до настоящего времени, несмотря на ряд споров, две партии продолжают работать вместе.

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