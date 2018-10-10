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Сальвини не намерен идти на досрочные выборы, несмотря на рост рейтинга

Политика

Лидер «Лиги» пообещал работать в составе коалиционного правительства в течение всего 5-летнего срока

Рим, 10 октября 2018, 15:16 — REGNUM  Партия «Лига» намерена работать в составе коалиционного правительства Италии вместе с «Движением 5 звезд» в течение всего 5-летнего срока, заявил в интервью Agora в среду, 10 октября, лидер партии, вице-премьер Маттео Сальвини.

В партии знают о почти двукратном росте ее рейтинга (с 17% на парламентских выборах в марте 2018 года до 33%, согласно опросам, в октябре), но это ничего не меняет, заключённое с «Движением» коалиционное соглашение будет выполнено, сказал Сальвини.

Ранее итальянские эксперты предполагали, что «Лига» воспользуется ростом своего рейтинга, выйдет из коалиции для проведения новых выборов, после которых сможет сама решать, с кем формировать новую коалицию, и назначить Сальвини премьер-министром.

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Политическая жизнь Италии
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