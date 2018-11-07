Коммунисты Петербурга требуют выгнать Глацких и подать броневик к Смольному

Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Активисты партии «Коммунисты России» на своей акции в Свердловском саду Санкт-Петербурга сегодня, 7 ноября, отметили 101-ю годовщину Октябрьской революции. Они подвергли резкой критике социально-экономическую политику властей России.

Также участники митинга, собравшего около ста человек, требовали отставки оскандалившейся чиновницы Свердловской области Ольги Глацких и предложили для напоминания об уроках истории поставить у Смольного броневик, с которого в 1917 году выступал Владимир Ленин.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Коммунистов России», собравшиеся держали в руках портреты Ленина, лозунги с требованием социальной справедливости и защиты социальных завоеваний трудящихся.

На митинге, помимо прочих, выступил экс-губернатор Камчатки Михаил Машковцев, которого «Коммунисты России» намерены выдвинуть в губернаторы Санкт-Петербурга на выборах в 2019 году.

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На митинге в Свердловском саду также активно обсуждалась скандальная тема запрета Смольным акций других левых организаций, которые они намеревались провести 7 ноября в честь годовщины Октября.

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«Коммунисты России» решили направить сегодня вечером свою небольшую делегацию к «Авроре», чтобы «морально поддержать рядовых членов КПРФ, руководители которых не смогли добиться согласования своей акции у городских властей».

Как сообщало ИА REGNUM, представители петербургских левых организаций в открытом письме врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову потребовали согласовать уличные мероприятия 7 ноября в честь 101-й годовщины Октябрьской революции. Представители левых сил заявили о готовности выйти на несанкционированные акции.

ИА REGNUM продолжит следить за уличной активностью левых активистов в Петербурге 7 ноября.

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