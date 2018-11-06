Люди оскорблены отношением петербургских властей к акциям 7 ноября

Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Петербургские власти так и не сняли «политику запрета» с автопилота при недавней смене градоначальника. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделилась 6 ноября первый секретарь петербургского комитета Объединенной компартии (ОКП), экс-депутат Заксобрания Петербурга Ирина Комолова. Так она прокомментировала нежелание Смольного согласовать на 7 ноября какие-либо публичные акции коммунистов в центре Северной столицы.

Напомним, КПРФ отказано в проведении шествия от Финляндского вокзала к крейсеру «Аврора», хотя в подобном формате акции 7 ноября в годовщину Октябрьской революции проходили регулярно. Другим левым силам также отказано в согласовании мероприятия на площади Ленина. Комолова вместе с другими «левыми» из РПК, РКСМ, «Рот Фронта», «Другой России» подписала письмо врио губернатора Александру Беглову с требованием вмешаться в ситуацию. Авторы письма также заявили о намерении в любом случае прийти на площадь Ленина.

«Почему так вышло, никто не понимает. Всегда было вроде всё нормально. Я даже не знаю, как это комментировать. Единственное объяснение — машину когда-то поставили на автопилот, дали приказ в середине 2018 года, во время событий вокруг пенсионной реформы, никому ничего не разрешать, а отменить забыли. Логики в этом нет никакой. Будем честными, никогда не были эти мероприятия 7 ноября опасными или очень массовыми, не было конфликтов или драк с полицией, никто ничего не устраивал, всё нормально согласовывали даже при Собчаке в годы совсем уж пещерного антикоммунизма», — сказала Ирина Комолова.

Завтра, 7 ноября, она намерена возложить цветы к памятнику Ленина у Финляндского вокзала. Примерно в это же время около 19:00 КПРФ анонсировала собственное возложение цветов к крейсеру «Аврора», где депутат Заксобрания от КПРФ Ольга Ходунова собирается также встретиться с избирателями.

Читайте также: Левые силы Петербурга потребовали от Беглова разрешить акции 7 ноября

По мнению Ирины Комоловой, неожиданный запрет на привычные уже акции 7 ноября может привести к тому, что их регулярные участники и вовсе будут не в курсе, что, например, выходить на площадь Ленина им нельзя.

«Какие-то люди по привычке придут, наверняка, не все знают, что не согласовали. Пожилые люди, которые приходили на площадь Ленина по привычке, могут и не знать. Просто, как всегда, пойдут туда с цветами», — замечает Комолова.

Впрочем, предполагает она, запрет Смольного может и заставить обычно менее интересующихся молодых коммунистов тоже выйти на площадь 7 ноября. По мнению Комоловой, с приходом в Смольный Александра Беглова отношение чиновников к людям не поменялось.

«Конечно, настроение отрицательное в этом смысле, люди возмущены, может быть, кто-то из молодых придет, потому что это в очередной раз такое оскорбление нанесено на ровном месте. Никакого повода не было для этого. Странное отношение к горожанам в Петербурге — когда в Смольном принимают решения необоснованно жесткие к гражданским правам и свободам, ко мнению населения — это сохраняется, к сожалению. Как с Исаакиевским собором, когда многих возмущал не сам факт возможной передачи его РПЦ, а то, как это было проделано. Один гражданин (имеется в виду тогдашний губернатор Георгрий Полтавченко — прим.ред.) взял и что-то решил. А люди задаются вопросом: их что, вообще здесь нет? Отношение власти к горожанам осталось, судя по всему, таким, как было», — полагает Комолова.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленинградские старики встали в пикеты против действий Смольного по 7 ноября

Читайте развитие сюжета: Смольный боится «левых» митингов в центре Петербурга