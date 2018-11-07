Замглавы Минобороны РФ проверил российскую часть в Белоруссии

Минск, , 14:20 — REGNUM Проверку воинской части ВКС России, расположенной на территории Белоруссии, провел заместитель министра обороны РФ начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, передает 7 ноября телеканал «Звезда».

Сообщается, что российский военачальник проконтролировал состояние казарм, столовой, где питаются военнослужащие, и посетил воинский храм, возведенный в честь святого апостола Андрея Первозванного.

Также Картаполов вручил отряду, который состоит из детей военнослужащих и носит имя погибшего в Сирии Героя России майора Романа Филипова, флаг «Юнармии».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков подчеркнул, что республика, которая находится в военном союзе с Россией, выступает против размещения военных баз на своей территории.

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