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Сенатором от штата Западная Вирджиния стал демократ Джо Манчин

Политика

В сенат избраны 11 представителей Республиканской партии США и 13 демократов, в конгресс прошли 157 республиканцев и 118 демократов

Чарлстон, США, 7 ноября 2018, 12:27 — REGNUM  По результатам подсчета 97% бюллетеней сенатором от штата Западная Вирджиния избран кандидат от Демократической партии США Джо Манчин. За него отдали свои голоса 49,5% избирателей.

К избирательным урнам пришли 559 тысяч жителей штата, явка составила 31,3%. По итогам голосования, представлять Западную Вирджинию в конгрессе будут трое республиканцев.

На текущее время в сенат избраны 11 представителей Республиканской партии США и 13 демократов, в конгресс прошли 157 республиканцев и 118 демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Демпартии США Тони Эверс был избран губернатором штата Висконсин. Действующий губернатор, республиканец Скотт Волкер уступил Эверсу чуть более 1% голосов.

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