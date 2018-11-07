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Республиканцы уступили кресло губернатора штата Висконсин

Политика

По последним сведениям, в сенат избраны 11 республиканцев и 12 представителей Демпартии США, в конгресс прошли 154 республиканца и 118 демократов

Вашингтон, 7 ноября 2018, 12:14 — REGNUM  По результатам подсчета 99% бюллетеней представитель Демпартии США Тони Эверс был избран губернатором штата Висконсин. Действующий губернатор, республиканец Скотт Волкер уступил Эверсу чуть более 1% голосов (49,6% против 48,4%).

К избирательным урнам пришли 2061 тысяч жителей штата, явка составила 45,5%. По итогам голосования сенатором осталась демократ Тэмми Болдуин, представлять штат в конгрессе по-прежнему будут пятеро республиканцев и трое демократов.

По последним сведениям, в сенат избраны 11 республиканцев и 12 представителей Демократической партии США, в конгресс прошли 154 республиканца и 118 демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатором от штата Юта избран представитель Республиканской партии США Митт Ромни. За него отдали свои голоса 61,3% избирателей.

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