Республиканец Митт Ромни стал сенатором от штата Юта

Солт-Лейк-Сити, США, , 12:07 — REGNUM По результатам подсчета 97% бюллетеней сенатором от штата Юта избран представитель Республиканской партии США Митт Ромни. За него отдали свои голоса 61,3% избирателей.

К избирательным урнам пришли 800 тысяч жителей штата, явка составила 27,5%. По итогам голосования, представлять шата в конгрессе будут трое республиканцев и один представитель Демпартии. На прошлых выборах все четыре места конгрессменов были заняты республиканцами.

Напомним, избранный сенатор Митт Ромни был кандидатом в президенты в 2012, а затем и в 2016 году.

По последним сведениям, в сенат избраны 11 республиканцев и 11 представителей Демократической партии США, в конгресс прошли 149 республиканцев и 115 демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат от Демпартии США Том Вульф переизбран на должность губернатора штата Пенсильвания, сенатором от штата также остался демократ Боб Кэйси.

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