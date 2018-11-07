Два места сенаторов от штата Миссисипи получили республиканцы

Джексон, США, , 11:44 — REGNUM По результатам подсчета 99% бюллетеней два представителя Республиканской партии США переизбраны сенаторами от штата Миссисипи. Республиканец Роджер Вичер набрал 58,7% голосов, а его однопартиец кандидат Синди Хайд-Смит — 41,5%.

К избирательным урнам пришли 866 тысяч жителей штата, явка составила 29,2%. По итогам выборов в конгрессе штат Миссисипи будут по-прежнему представлять трое республиканцев и один представитель Демпартии США.

На текущий час в сенат избраны десять республиканцев и девять представителей Демпартии США, в конгресс прошли 136 республиканцев и 102 демократа.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам подсчета 99% бюллетеней кресло губернатора штата Айдахо остается за республиканцами. Кандидат от Республиканской партии США Брэд Литтл набрал 59,1% голосов избирателей.

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