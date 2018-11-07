Республиканская партия США сохранила кресло губернатора Айдахо

Бойсе, США, , 11:28 — REGNUM По результатам подсчета 99% бюллетеней кресло губернатора штата Айдахо остается за республиканцами. Кандидат от Республиканской партии США Брэд Литтл набрал 59,1% голосов избирателей. За демократа Полетту Джордан проголосовали 38,7% избирателей.

К избирательным урнам пришли 506 тысяч жителей штата, явка составила 31%. По итогам голосования штат в конгрессе будут представлять два представителя Республиканской партии.

На текущий час в конгресс прошли 133 республиканца и 101 демократ.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам подсчета 92% голосов на выборах губернатора штата Коннектикут с минимальным отрывом побеждает кандидат от республиканцев Боб Стефанофски.

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