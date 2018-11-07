На выборах губернатора Коннектикута лидирует кандидат от республиканцев

Хартфорд, США, , 11:19 — REGNUM По результатам подсчета 92% голосов на выборах губернатора штата Коннектикут с минимальным отрывом побеждает кандидат от Республиканской партии США Боб Стефанофски. За него отдали голоса 48,2% избирателей, за его противника от демократов Неда Лемонта — 47,2%.

К избирательным урнам пришли 1387 тысяч жителей штата, явка составила 42%. По итогам выборов представителем штата в сенате остается демократ Крис Мёрфи, в конгресс проходят пятеро представителей Демпартии США.

На текущий час в сенат избраны восемь республиканцев и девять представителей Демпартии США, в конгресс прошли 131 республиканец и 101 демократ.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Демократической партии Кейт Браун сохранила пост губернатора американского штата Орегона. По результатам обработки 99% бюллетеней за неё свои голоса отдали 49,8% избирателей.

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