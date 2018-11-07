На выборах в штате Миссури победил республиканец Джош Хоули

Джефферсон-Сити, США, , 10:19 — REGNUM На выборах в сенат Конгресса США от штата Миссури победителем становится республиканец Джош Хоули. По итогам обработки 99% бюллетеней он набирает 51,5% голосов.

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Всего в голосовании приняли участие 39% избирателей или более 2,3 млн человек. По итогам выборов количество представителей Республиканской партии в конгрессе осталось прежним — шесть членов. Еще два места — у демократов.

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Добавим, что на текущий момент в сенат избраны шестеро республиканцев и восемь представителей Демократической партии США, в конгресс прошёл 121 республиканец и 90 демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы. Всего избираются 35 сенаторов из 100. Также полностью будет переизбрана палата представителей (435 членов).

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