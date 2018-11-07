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Итоги промежуточных выборов в США Трамп назвал большим успехом

Политика

Большинство в Сенате Соединённых Штатов обеспечила себе Республиканская партия

Итоги промежуточных выборов в США Трамп назвал большим успехом
Gage Skidmore
Дональд Трамп

Вашингтон, 7 ноября 2018, 08:07 — REGNUM  Предварительные итоги, которые озвучены на данный момент по промежуточным выборам в Соединённых Штатах, являются огромным успехом. Так оценил прошедшие избирательные кампании президент страны Дональд Трамп.

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«Огромный успех сегодня вечером. Спасибо вам всем!» — написал глава Белого дома в Twitter.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1060022696703070208

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Соединённых Штатах состоялись выборы в Сенат и Конгресс. Всего избиралось 35 сенаторов и 435 конгрессмена. Согласно последним данным, Республиканская партия обеспечила себе большинство в Сенате США, однако лишилась большинства в палате представителей. В частности, в штате Кентукки в Конгресс выбраны пятеро членов Республиканской партии США и один кандидат от Демпартии.

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Также в этот день в США избирались 36 губернаторов штатов.

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Выборы в США
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