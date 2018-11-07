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Сенатором от штата Техас стал соперник Трампа по праймериз-2016

Политика

В сенат уже избраны пятеро республиканцев и восемь представителей Демпартии США, в конгресс прошли 111 республиканцев и 84 демократа

Остин, США, 7 ноября 2018, 10:10 — REGNUM  В штате Техас в результате подсчета 99% бюллетеней губернатором переизбрался представитель Республиканской партии США Грег Эбботт. За него проголосовали 55,9% избирателей.

К избирательным урнам пришли 7990 тысячи жителей штата, явка составила 29,4%. По итогам выборов республиканец Тэд Круз (противник действующего президента США Дональда Трампа по праймериз-2016) с минимальным перевесом (51,1% против 48,2%) избрался в сенат. Представлять штат в конгрессе будут 23 республиканца и 13 демократов. На прошлых выборах у республиканцев было 25 мест.

На текущий час в сенат избраны пятеро республиканцев и восемь представителей Демпартии США, в конгресс прошли 111 республиканцев и 84 демократа.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам подсчета 79% голосов кандидат от Республиканской партии и действующий губернатор штата Вермонт Фил Скотт сохранил свое кресло. По итогам выборов в сенат победил кандидат от независимой партии Берни Сандерс, выступающий в союзе с Демократической партией США.

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Выборы в США
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