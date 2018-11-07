Демократ Эндрю Куомо сохранил кресло губернатора штата Нью-Йорк

Нью-Йорк, США, , 09:40 — REGNUM По результатам подсчета 99% голосов губернатором штата Нью-Йорк остался демократ Эндрю Куомо. За него отдали голоса 56,2% избирателей, его противник республиканец Марк Молинаро получил 39,7% голосов.

К избирательным урнам пришли 5436 тысяч жителей штата, явка составила 27,7%, что заметно ниже, чем в республиканских или небольших штатах. По итогам выборов в сенат прошла демократ Кирстен Джиллибранд (66,5% голосов). В конгресс от штата прошли шестеро республиканцев и 21 демократ. Ранее результат Республиканской партии был на троих членов конгресса больше.

На текущий час в сенат избраны четверо республиканцев и шестеро представителей Демпартии США, в конгресс прошли 84 республиканца и 63 демократа.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам подсчета 93% бюллетеней губернатором штата Южная Дакота становится кандидат от Республиканской партии США Кристи Ноэм.

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