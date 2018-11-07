Среда, 7 Ноября 2018 года
10:23:09 МСК

Демократ Эндрю Куомо сохранил кресло губернатора штата Нью-Йорк

Политика

На текущий час в сенат избраны четверо республиканцев и шестеро представителей Демпартии США, в конгресс прошли 84 республиканца и 63 демократа

Демократ Эндрю Куомо сохранил кресло губернатора штата Нью-Йорк
Результаты подсчета голосов на выборах губернатора штата Нью-Йорк. Скриншот

Нью-Йорк, США, 7 ноября 2018, 09:40 — REGNUM  По результатам подсчета 99% голосов губернатором штата Нью-Йорк остался демократ Эндрю Куомо. За него отдали голоса 56,2% избирателей, его противник республиканец Марк Молинаро получил 39,7% голосов.

К избирательным урнам пришли 5436 тысяч жителей штата, явка составила 27,7%, что заметно ниже, чем в республиканских или небольших штатах. По итогам выборов в сенат прошла демократ Кирстен Джиллибранд (66,5% голосов). В конгресс от штата прошли шестеро республиканцев и 21 демократ. Ранее результат Республиканской партии был на троих членов конгресса больше.

На текущий час в сенат избраны четверо республиканцев и шестеро представителей Демпартии США, в конгресс прошли 84 республиканца и 63 демократа.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам подсчета 93% бюллетеней губернатором штата Южная Дакота становится кандидат от Республиканской партии США Кристи Ноэм.

Читайте также: Губернатором Южной Дакоты стала член Республиканской партии Кристи Ноэм

Читайте ранее в этом сюжете: Демократ Джина Раймондо стала губернатором штата Род-Айленд

Читайте развитие сюжета: Республиканская партия США потерпела поражение в штате Вирджиния

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить