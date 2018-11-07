Губернатором Южной Дакоты стала член Республиканской партии Кристи Ноэм

Пирр, США, , 09:29 — REGNUM По результатам подсчета 93% бюллетеней губернатором штата Южная Дакота становится кандидат от Республиканской партии США Кристи Ноэм, которая до этого была в конгрессе.

К избирательным урнам пришли 313 тысяч жителей штата, явка составила 39,2%. В конгрессе по результатам голосования представлять штата будет представитель республиканцев Дасти Джонсон.

По общим данным, в конгресс на текущий час прошли 78 республиканцев и 42 демократа.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам подсчета 99% голосов губернатором штата Род-Айленд стала демократ Джина Раймондо. За нее отдали свои голоса 52,7% избирателей.

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