Среда, 7 Ноября 2018 года
10:19:03 МСК

Губернатором Южной Дакоты стала член Республиканской партии Кристи Ноэм

Политика

По суммарным данным, в конгресс на текущий час прошли 78 республиканцев и 42 демократа

Пирр, США, 7 ноября 2018, 09:29 — REGNUM  По результатам подсчета 93% бюллетеней губернатором штата Южная Дакота становится кандидат от Республиканской партии США Кристи Ноэм, которая до этого была в конгрессе.

К избирательным урнам пришли 313 тысяч жителей штата, явка составила 39,2%. В конгрессе по результатам голосования представлять штата будет представитель республиканцев Дасти Джонсон.

По общим данным, в конгресс на текущий час прошли 78 республиканцев и 42 демократа.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам подсчета 99% голосов губернатором штата Род-Айленд стала демократ Джина Раймондо. За нее отдали свои голоса 52,7% избирателей.

Читайте также: Демократ Джина Раймондо стала губернатором штата Род-Айленд

Читайте ранее в этом сюжете: В штате Оклахома губернаторское кресло займет республиканец Кевин Ститт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить