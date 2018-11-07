Демократ Джина Раймондо стала губернатором штата Род-Айленд

Провиденс, США, , 09:22 — REGNUM По результатам подсчета 99% голосов губернатором штата Род-Айленд стала демократ Джина Раймондо. За нее отдали свои голоса 52,7% избирателей.

К избирательным урнам пришли 351 тыс. жителей штата, явка составила 33,6%. По итогам голосования в конгресс прошли двое кандидатов от Демократической партии США. Состав представителей штата не изменился.

По общим данным, в сенат избраны четверо республиканцев и пятеро представителей Демпартии, в конгресс прошли 77 республиканцев и 42 демократа.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате подсчета 99% бюллетеней губернатором штата Оклахома стал кандидат от Республиканской партии США Кевин Ститт, набравший 54,3% голосов.

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