Демократ Джина Раймондо стала губернатором штата Род-Айленд

Провиденс, США, 7 ноября 2018, 09:22 — REGNUM По результатам подсчета 99% голосов губернатором штата Род-Айленд стала демократ Джина Раймондо. За нее отдали свои голоса 52,7% избирателей.
К избирательным урнам пришли 351 тыс. жителей штата, явка составила 33,6%. По итогам голосования в конгресс прошли двое кандидатов от Демократической партии США. Состав представителей штата не изменился.
По общим данным, в сенат избраны четверо республиканцев и пятеро представителей Демпартии, в конгресс прошли 77 республиканцев и 42 демократа.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате подсчета 99% бюллетеней губернатором штата Оклахома стал кандидат от Республиканской партии США Кевин Ститт, набравший 54,3% голосов.
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