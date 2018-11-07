В штате Оклахома губернаторское кресло займет республиканец Кевин Ститт

Оклахома-сити, США, , 09:11 — REGNUM В результате подсчета 99% бюллетеней губернатором штата Оклахома стал кандидат от Республиканской партии США Кевин Ститт, набравший 54,3% голосов.

На посту губернатора он сменит другого республиканца — Мэри Фалин. К избирательным урнам пришли 1144 тыс. жителей штата, явка составила 29,5%. По результатам выборов в конгресс прошли четверо республиканцев и один демократ. Ранее штат представляли четверо республиканцев и одно место было вакантным.

На текущий час в конгресс прошли 77 представителей Республиканской партии США и 40 демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора штата Огайо по результатам подсчета 96% голосов побеждает республиканец Майкл Девайн.

Читайте также: Губернатором штата Огайо становится республиканец Майкл Девайн

Читайте ранее в этом сюжете: Две женщины-мусульманки впервые избраны в Конгресс США

Читайте развитие сюжета: Губернатором Южной Дакоты стала член Республиканской партии Кристи Ноэм