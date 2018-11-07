Губернатором штата Огайо становится республиканец Майкл Девайн

Колумбус, США, , 09:04 — REGNUM На выборах губернатора штата Огайо по результатам подсчета 96% голосов побеждает республиканец Майкл Девайн. Он набрал 50,4% голосов, в то время как за его соперника, демократа Ричарда Кордрая, проголосовали 46% избирателей.

Всего на избирательные участки пришли 4327 тысячи жителей штата, явка составила 38,8%. На текущий час в сенат проходит демократ Шерод Браун. В конгресс избрались 12 республиканцев и четверо демократов. По общим данным, в сенат избраны четверо республиканцев и четверо представителей Демпартии, в конгресс прошли 73 республиканца и 39 демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам обработки 98% бюллетеней в Северной Дакоте представителем штата в сенате стал кандидат от республиканцев Кевин Крэймер.

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