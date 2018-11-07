От штата Северная Дакота в сенат прошел республиканец Кевин Крэймер

Бисмарк, США, , 08:54 — REGNUM По результатам обработки 98% бюллетеней в Северной Дакоте представителем штата в сенате стал кандидат от республиканцев Кевин Крэймер. За него отдали голоса 54,3% избирателей, в то время как за бывшую ранее сенатором от Демпартии Хейди Хейткамп проголосовали 45,7%.

На текущий час обработано 293 тысячи бюллетеней, явка составила 39,5%. Вместо Крэймера, бывшего конгрессменом, теперь в конгресс прошла его соратница по партии Кэлли Армстронг. Таким образом, по общим обновленным данным, в сенат избраны четверо республиканцев и трое представителей Демпартии США, в конгресс прошли 61 республиканец и 35 демократов.

Напомним, по мнению аналитика ИА REGNUM, автора постоянного проекта «Хроники турбулентной Америки» Ивана Кузнецова, в Соединённых Штатах, где накануне, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы, большинство в сенате останется за республиканцами.

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