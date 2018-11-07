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От штатов Кентукки и Луизиана в конгресс прошли по пять республиканцев

Политика

На текущий час подсчитаны 99% голосов избирателей

Франкфорт, США, 7 ноября 2018, 07:51 — REGNUM  В штате Кентукки в конгресс выбраны пятеро членов Республиканской партии США и один кандидат от Демпартии.

Следует отметить, что состав представителей на прошедших выборах не поменялся. На текущий час подсчитаны 99% голосов избирателей, пока отсутствуют данные из округа Мак-Кракен.

В штате Луизиана также посчитано 99% голосов, от штата в конгресс проходят пятеро республиканцев и один демократ. Суммарно в конгресс США выбраны 35 республиканцев республиканцев и восемь демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, в штате Алабама после подсчета 95% голосов избирателей победу одерживает кандидат в губернаторы от Республиканской партии США Кэй Айви.

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Выборы в США
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