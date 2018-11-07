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Губернатором Алабамы переизбрана член Республиканской партии Кэй Айви

Политика

От штата Алабама в конгресс выбраны шестеро членов Республиканской партии и один демократ

Губернатором Алабамы переизбрана член Республиканской партии Кэй Айви
Official photograph of Alabama Governor Kay Ivey
Кэй Айви

Монтгомери, США, 7 ноября 2018, 07:31 — REGNUM  В штате Алабама после подсчета 95% голосов избирателей победу одерживает кандидат в губернаторы Кэй Айви, представляющая Республиканскую партию США.

При населении штата в 4,8 млн человек к избирательным урнам пришли около 1,3 млн граждан США. Явка составила 30%. От штата Алабама в конгресс выбраны шестеро членов Республиканской партии и один демократ. Состав представителей на прошедших выборах не поменялся. На текущий час в конгресс США уже избраны 13 республиканцев и трое демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, после подсчета всех голосов в американском штате Делавэр победил кандидат в сенаторы от Демократической партии Том Карпер. Карпер набрал 59,9% голосов, опередив республиканца Роберта Арлетта на 22,1%.

Читайте также: Демократы победили на выборах в штате Делавэр

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