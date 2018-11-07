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Представитель Республиканской партии побеждает на выборах в Арканзасе

Политика

Явка в штате составила 29,6%

Вашингтон, 7 ноября 2018, 07:43 — REGNUM  В штате Арканзас после подсчета 83% голосов избирателей победу одерживает кандидат в губернаторы Аса Хатчинсон, представляющая Республиканскую партию США. На данный момент кандидатуру действующего губернатора поддержали 65,3% избирателей.

При населении штата в 2,97 млн человек к избирательным урнам пришли около 1 млн граждан США. Явка составила 29,6%.

Напомним, на выборах 6 ноября жители США выбирали в том числе депутатов нижней палаты парламента. По итогам голосования будет полностью переизбрана Палата представителей в составе 435 человек.

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Выборы в США
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