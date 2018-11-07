Fox News: Выборы в Палату представителей США выиграет Демпартия

Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Победа на выборах в Палату представителей США, вероятно, будет у Демократической партии, передает Fox News.

Согласно прогнозу телеканала, опирающегося на предварительные итоги голосования, большинство голосов в нижней палате достанется демократам.

Таким образом, с 2010 года они впервые получат контроль над Палатой представителей. Это означает теоретическую возможность инициировать импичмент действующего президента.

Напомним, американцы на выборах 6 ноября выбирают в том числе депутатов нижней палаты парламента. По итогам голосования будет полностью переизбрана Палата представителей в составе 435 человек.

Помимо этого, на выборах идет голосование за сенаторов (переизбирается треть из общего числа) и губернаторов в некоторых штатах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известно, что демократы победили в ряде штатов: так, в Делавера за Тома Карпера проголосовали 59,9%.

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