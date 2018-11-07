Демократы победили на выборах в штате Делавер

Вашингтон, , 06:24 — REGNUM После подсчета всех голосов в американском штате Делавер победил кандидат в сенаторы от Демократической партии Том Карпер.

Карпер набрал 59,9% голосов, опередив республиканца Роберта Арлетта на 22,1%. Таким образом, он сохранит за собой пост сенатора от штата Делавер.

На выборах в Палату представителей также победил кандидат от демократов Лиза Рочестер, она набрала 64,4% голосов, что почти на 30% больше, чем у республиканского кандидата. Рочестер также сохранит свой пост в конгрессе по итогам выборов.

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