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В Польше начинаются учения НАТО

Политика

В маневрах будут участвовать военнослужащие десяти стран

Варшава, 7 ноября 2018, 03:50 — REGNUM  Учения НАТО «Анаконда-2018» начались в Польше 7 ноября. Маневры продлятся до 6 декабря, сообщает польское министерство национальной обороны.

В учениях примут участие военные десяти стран. С 26 ноября будет проходить командно-штабная фаза учений.

Напомним, в сентябре польский президент Анджей Дуда сказал американскому коллеге Дональду Трампу, что Варшава хочет присутствия на территории страны военной базы США: «побольше американских военных в Польшу, мы готовы за это платить».

Читайте подробнее: Польша заплатит за присутствие на своей территории военных США

Читайте ранее в этом сюжете: National Interest: США не выгодно размещение базы в Польше

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