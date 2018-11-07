В Польше начинаются учения НАТО

Варшава, , 03:50 — REGNUM Учения НАТО «Анаконда-2018» начались в Польше 7 ноября. Маневры продлятся до 6 декабря, сообщает польское министерство национальной обороны.

В учениях примут участие военные десяти стран. С 26 ноября будет проходить командно-штабная фаза учений.

Напомним, в сентябре польский президент Анджей Дуда сказал американскому коллеге Дональду Трампу, что Варшава хочет присутствия на территории страны военной базы США: «побольше американских военных в Польшу, мы готовы за это платить».

Читайте подробнее: Польша заплатит за присутствие на своей территории военных США

Читайте ранее в этом сюжете: National Interest: США не выгодно размещение базы в Польше