Польша заплатит за присутствие военных США на своей территории

Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Польша желает разместить на своей территории военную базу США, на которой военный контингент будет постоянно присутствовать, заявил президент республики Анджей Дуда на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

«Я бы хотел попросить президента США присылать побольше американских военных в Польшу. Мы готовы за это платить, мы хотим модернизировать наши вооруженные силы», — заявил он.

Дуда также отметил, что если американская военная база будет создана в Польше, ей присвоят название «Форт Трамп». Кроме того, польский президент заявил о желании закупить как можно больше вооружений у США. Желание Польши тратить деньги на американскую военную помощь Дуда объяснил «большой угрозой со стороны России».

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обдумывают предложение Польши о размещении американской военной базы на их территории. По словам Трампа, Польша готова заплатить более двух миллиардов долларов за это.

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