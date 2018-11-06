Макрон призвал создать «общеевропейскую армию» против России

Париж, , 15:51 — REGNUM Создать независимую от Соединенных Штатов и блока НАТО «европейскую армию» предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом французский лидер заявил в эфире радиостанции Europe 1.

По словам Макрона, лишь создав «настоящие общеевропейские вооруженные силы» можно будет защитить жителей европейских стран от надвигающейся российской угрозы. Глава французского государства подчеркнул, что «всеевропейская армия» не должна зависеть от решений, принимаемых в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооруженные силы России возглавили рейтинг наиболее сильных армий европейских стран. Второе место среди сильнейших армий континента занимают ВС Франции.

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