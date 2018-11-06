Армия России признана наиболее сильной армией Европы

Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Рейтинг наиболее сильных армий европейских стран возглавили Вооруженные силы России. Об этом пишет Business Insider.

По сведениям издания, всего в рядах российских ВС более 3,5 млн военнослужащих, около 4 тыс. боевых самолетов, порядка 20 тыс. танков, 352 корабля. Военный бюджет РФ составляет около $47 млрд, отмечают эксперты.

Второе место среди сильнейших армий континента занимают ВС Франции, в рядах которых состоят более 388 тыс. военнослужащих, более 1,2 тыс. самолетов, более 400 танков и 118 кораблей. На третьем месте рейтинга расположилась Великобритания (численность армии 279 тыс., 832 самолета, 227 танков и 76 кораблей).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2012 года главой Минобороны России был назначен генерал армии Сергей Шойгу, занимавший пост министра МЧС с 1994 по 2012 год.

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