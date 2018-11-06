В Джакарте прошло субрегиональное совещание по борьбе с терроризмом

Джакарта, , 13:59 — REGNUM Министр внутренних дел Австралии Питер Дуттон заявил, что государственные и социальные медиакомпании должны разделять ответственность за распространение террористических идей через социальные сети, сообщает Antaranews.

Контртеррористические технологии и злоупотребления в сети интернет стали самыми обсуждаемыми темами на субрегиональном совещании по ликвидации терроризма, проводимом правительствами Индонезии и Австралии в Джакарте, 6 ноября.

На встрече присутствовали делегаты из девяти стран, а именно Индонезии, Австралии, Брунея, Малайзии, Мьянмы, Новой Зеландии, Филиппин, Сингапура и Таиланда. Кроме того, в субрегиональном совещании по ликвидации терроризма приняли участие представители компании Twitter Indonesia.

«Компания Twitter заявляет, что за последние два года она заблокировала 1,2 миллиона аккаунтов, предположительно связанных с террористическими организациями», — заявил глава МВД Австралии.

По его словам, Twitter и другие социальные медиакомпании должны наладить тесное сотрудничество с правоохранительными и разведывательными агентствами, особенно для управления зашифрованными сообщениями, которые могут быть использованы для планирования террористических атак или других серьезных преступлений.

Признавая важность решения этой проблемы, делегаты приветствовали усилия Австралии и Малайзии по разработке практических руководящих принципов борьбы с экстремизмом посредством стратегических коммуникаций, которые могут быть использованы в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партнеры по диалогу Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) согласны использовать концепцию «Our Eyes», инициированную индонезийской стороной для борьбы с терроризмом.

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