Индонезия и Австралия развивают сотрудничество в борьбе с терроризмом

Джакарта, , 14:38 — REGNUM Правительство Индонезии и Австралии имеют достаточно тесные отношения в области сотрудничества против терроризма и радикализма, сообщает Antaranews.

«У Австралии и Индонезии есть общее понимание того, что для борьбы с терроризмом и радикализмом необходимо тесное сотрудничество», — заявил министр-координатор Индонезии по вопросам политики, права и безопасности Виранто по итогам двусторонней встречи министров по вопросам права и безопасности на острове Ломбок (Малые Зондские острова).

На прошедшем совещании было много событий, касающихся сотрудничества между Индонезией и Австралией в целях продолжения разработки новейших методов борьбы с актами терроризма и радикализма. Стороны также обсудили сотрудничество в области правоохранительной деятельности, вопросы миграции, борьбу с наркотиками.