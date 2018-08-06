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Индонезия и Австралия развивают сотрудничество в борьбе с терроризмом

Политика

Индонезия и Австралия имеют достаточно тесные отношения в области сотрудничества против терроризма и радикализма

Джакарта, 6 августа 2018, 14:38 — REGNUM  Правительство Индонезии и Австралии имеют достаточно тесные отношения в области сотрудничества против терроризма и радикализма, сообщает Antaranews.

«У Австралии и Индонезии есть общее понимание того, что для борьбы с терроризмом и радикализмом необходимо тесное сотрудничество», — заявил министр-координатор Индонезии по вопросам политики, права и безопасности Виранто по итогам двусторонней встречи министров по вопросам права и безопасности на острове Ломбок (Малые Зондские острова).

На прошедшем совещании было много событий, касающихся сотрудничества между Индонезией и Австралией в целях продолжения разработки новейших методов борьбы с актами терроризма и радикализма. Стороны также обсудили сотрудничество в области правоохранительной деятельности, вопросы миграции, борьбу с наркотиками.

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Внешняя политика Индонезии
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