В США не выявили попыток взлома инфраструктуры для выборов

Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Инфраструктура для голосования в США не подвергалась результативным попыткам взлома. Об этом говорится в совместном заявлении глав ФБР, минюста, национальной разведки и министерства внутренней безопасности США.

Спецслужбы проделали беспрецедентную работу, направленную против возможного вмешательства в выборный процесс. К текущему моменту не зафиксировано взломов избирательной инфраструктуры, которые могли бы сорвать выборы или исказить итоги голосования, говорится в документе.

Несмотря на это, ведомства призвали сохранять бдительность по причине того, что зарубежные субъекты и Россия в том числе якобы «продолжают предпринимать попытки» повлиять на мнение избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс и органы власти в ряде штатов. При этом в стране продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году. В Москве не раз отвергали обвинения в попытках вмешательства в избирательные процессы за рубежом.

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