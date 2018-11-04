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Трамп обвинил сенатора-демократа в попытке «украсть выборы, как Россия»

Политика

Неясно, заявлено это всерьез или с сарказмом

Трамп обвинил сенатора-демократа в попытке «украсть выборы, как Россия»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трамп против демократов

Вашингтон, 4 ноября 2018, 04:18 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп обвинил демократа Джо Доннелли в применении «тактики России» в борьбе за кресло сенатора от штата Индиана. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

В сообщении говорится, что Донелли якобы оплачивает рекламу в Facebook за своего «так называемого оппонента от Либертарианской партии». В этой связи глава США упомянул Россию, однако неясно, сделано это всерьез или с сарказмом.

«Доннелли пытается украсть выборы? Разве это не то, что сделала Россия?!» — ответил Трамп.

Донелли намерен переизбраться сенатором от Индианы. В борьбе также участвуют республиканец Майк Браун кандидат от Либертарианской партии США Люси Брентон.

Как сообщало ИА REGNUM, в США продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Российские власти не раз опровергали обвинения в попытках повлиять на политические процессы в США.

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