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Трамп рассказал о тяготах и лишениях первой леди США

Общество

Трамп считает, что состоять с ним в браке — непросто

Трамп рассказал о тяготах и лишениях первой леди США
Дональд и Меланья Трамп

Вашингтон, 3 ноября 2018, 06:11 — REGNUM  Быть первой леди США не так уж и легко, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CBS.

«Если вы считаете, что быть первой леди и быть за мной замужем — легко, то нет, это непросто», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября первая леди США Меланья Трамп в интервью телеканалу ABC сообщила, что чувствует себя «самым затравленным человеком в мире». При этом она отметила, что ее мужу приходится еще тяжелей, ведь он порой руководит такими сотрудниками, которым нельзя доверять.

Читайте ранее в этом сюжете: Первая леди США назвала себя самым затравленным человеком в мире

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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